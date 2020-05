Uz NBA, Disney Worldu se navodno nada i MLS. Liga razmišlja o nastavku sezone u Orlandu

The Athletic je nedavno pisao o mogućem nastavku aktualne NBA sezone u — Disney Worldu. Doista, ideja igranja bez publike, ali uz mogućnost televizijskog prijenosa te izolacije igrača u tamošnjim hotelima navodno je privlačna ligaškim šefovima, iako bi igrači imali što reći na višetjednu izolaciju oko zabavnog parka. Međutim, nije tajna kako spomenuta lokacija u Orlandu sadrži sve resurse potrebne za organizaciju takvog pothvata, a, sada je, izgleda, američko nogometno prvenstvo također okrenulo glavu prema Floridi.

Barem tako piše The Washington Post. MLS je navodno predložio premještanje svih 26 timova u Orlando ovog ljeta i odigravanje natjecateljskih utakmica bez gledatelja u Disneyjevu sportskom kompleksu i mogućim ostalim lokacijama, a više od 1000 ljudi (igrači, treneri i ostali zaposlenici) živjelo bi u karanteni u jednom od obližnjih odmarališta na neodređeno vrijeme, navode anonimni izvori spomenutog lista. Ligaški glasnogovornici i igrački sindikat još se nisu oglasili na tu temu, a spominje se kako je opisano jedna od nekoliko opcija…

MLS proposing all 26 teams come to Orlando to resume coronavirus-delayed season. Details here: – The Washington Post https://t.co/fluLULCTNa

— Steven Goff (@SoccerInsider) May 12, 2020