Nova loša vijest za nastavak NBA sezone: uzdanice Netsa Dinwiddie i Jordan imaju koronu

Dva nova slučaja zaraze koronavirusom u NBA ligi potvrđena su iz franšize Brooklyn Netsa, odnosno ponajbolji strijelac momčadi Spencer Dinwiddie (20,6 poena, 6,8 asistencija u prosjeku) i snaga pod obručima DeAndre Jordan (8,3 poena, 10 skokova) bili su pozitivni na testu.

Budući da je Jordan već potvrdio da neće sudjelovati u nastavku sezone na Floridi, a Dinwiddie se još po tom pitanju nećka, tek treba vidjeti kako će ionako oslabljena momčad (Kyrie Irving, Kevin Durant, Wilson Chandler) i izgledati kad se/bude li se 30. srpnja nastavilo natjecanje u Disney Worldu u Orlandu.

Found out last night and confirmed again today that I’ve tested positive for Covid while being back in market. As a result of this, i will not be in Orlando for the resumption of the season.

— DeAndre Jordan (@DeAndre) June 30, 2020