Valjda će stići i do podruma: Osijek je lakoćom odradio Kup gostovanje u obližnjem Kutjevu

Šesnaestina finala SuperSport hrvatskog Kupa uvijek nam donese neke zanimljivosti i gostovanja prvoligaša na živopisnim mjestima, a tako je bilo i u Kutjevu. Gostovao je Osijek u svojoj Slavoniji, ali u susjednoj Požeško-slavonskoj županiji kod Kutjeva, i to na stadionu gdje je Osijek u prvom HNL izdanju 1992. igrao svoje domaće utakmice zbog logističkih problema uslijed Domovinskog rata.

Bijelo-plavi, ali ovaj put u ljubičastim dresovima u stilu Fiorentine, tako su došli u goste klubu koji je trenutno na 14. poziciji četvrtog ranga hrvatskog nogometa, 3. NL Istok. No, nije to bilo klasično trpanje kakvo bi očekivali, čak je i domaćin poveo.

Zbilo se to u 19. minuti kada je Karlo Antunović izdržao duel sa Stjopom Mkrtčjanom te se sjurio iskosa na gol i pogodio za 1-0 Kutjeva. No, do poluvremena je stigao preokret, i to od osječkih udarnih vedeta. Tako je u 29. pogodio Kristijan Lovrić, a u nadoknadi prvog dijela neizbježni Mijo Caktaš.

Drugo poluvrijeme bilo je siromašnije pogocima, tek je za 3-1 u 53. minuti pogodio današnji osječki kapetan Slavko Bralić te u samoj nadoknadi Ramón Mierez Osijek sa sigurnih 4-1 s lijepog izleta odlazi u osminu finala Kupa. Imali smo na susretu i jedan raritet jer zaigrao je i jedan gradonačelnik. Kutjevački gradski otac Josip Budimir vrijeme krati igranjem nogometa pa je ušao na travnjak u 72. minuti, ali kao dobar domaćin ipak nije napakostio gostima iz Osijeka. Za Osijek je u završnici debitirao i junior Luka Barić pa je sve skupa na kraju bila jedna prava veselica za Osječane, ali i žitelje Kutjeva koji zasigurno voli simbol Slavonije iz obližnjeg im grada. Obveze na terenu tako su apsolvirane, a Stjepan Tomas mogao bi nakon prekida niza od četiri utakmice bez pobjede dopustiti svojim igračima da odraste pokoju degustaciju u znamenitim Kutjevačkim podrumima…

