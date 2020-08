Van Persie se priključio Feyenoordovom stožeru. Kaže da želi otkriti je li trenerski posao za njega

Bivši nizozemski reprezentativac Robin van Persie je izjavio da se priključio stožeru nizozemskog prvoligaša Feyenoorda kako bi pomogao njegovim napadačima i da vidi je li trenerski posao nešto čime bi se htio baviti.

“To nije službena pozicija. Zato mi je teško tome dati neki naziv. Na primjer, ne vidim se kao trener napadača. Mislim da je to dobitna situacija: ja ću saznati sviđa li mi se to, a istovremeno ću pomoći trenerima”, izjavio je Van Persie u subotu.

Trener Dick Advocaat je uvjerio 37-godišnjeg Nizozemca da se priključi njegovom stožeru. Njih su dvojica prije surađivala u turskom prvoligašu Fenerbahçeu.

“Trebao sam se piključiti klubu prošle sezone, no to se nije dogodilo. Dick je nazvao i pitao me želim li doći. A Dicku ne možete reći ne.”

Van Persie je igračku karijeru završio u Feyenoordu prije godinu dana. U karijeri je igrao i za Arsenal, Manchester United i Fenerbahçe, a 102 puta je nosio dres nizozemske reprezenacije.

“Prošlu sam godinu radio samo stvari u kojima sam uživao. Radio sam kao analitičar u Engleskoj, putovao sam puno s obitelji. Sada ću vidjeti je li ovo nešto u čemu ću uživati”, objasnio je.