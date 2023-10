VAR na dlanu: njemački savez navijačima će omogućiti praćenje spornih snimaka na mobitelu

Sporne situacije koje se pregledavaju u VAR-sobi često su podosta zbunjujuće za navijače, pogotovo u ligama i stadionima gdje se one ne prikazuju na velikim ekranima. Isto tako, ima i puno netransparentnosti u samom procesu donošenja konačnih odluka, čemu savezi i lige pokušavaju stati na kraj posebnim emisijama i analizama pojedinih situacija.

Njemački nogometni savez (DFB) otišao je sad još i korak dalje, pa će tako započeti s izradom zanimljive aplikacije za mobilne uređaje. Preko nje će navijači moći pratiti snimku koju trenutno pregledava i sudac na travnjaku.

“Završena je faza izrade same ideje, sada smo krenuli s planiranjem i razmišljanjima kako ćemo sve to implementirati. Aplikacija bi mogla biti spremna već za drugu polusezonu, time će gledatelji na tribinama biti u istom položaju poput onih ispred malih ekrana. ”, rekao je Jochen Drees, bivši sudac te trenutni čelnik DFB-ovog odjela za inovacije.

Doduše, još je tu nekoliko situacija koje se trebaju razriješiti, poput distribucije televizijskih prava, pogotovo jer za njih televizijske kuće troše milijunske iznose. Također, tu je i problem s očekivanom preopterećenošću komunikacijskih mreža, prevelika navala u istom trenutku mogla bi onemogućiti pristup internetu navijačima na tribini.

Isto tako, Drees je najavio kako će komunikacija između suca na terenu i onog u VAR-u uskoro također biti javna, baš kao što je to nedavno viđeno u situaciji kod pogrešno poništenog Liverpoolovog pogotka kod Tottenhama. Sve to su, dakako, dobri potezi s ciljem da VAR bude pristupačniji svima, no možda bi najprije trebalo paziti na to da odluke budu brže i točnije…