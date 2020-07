Varaždin je, sjajnim golom Drožđeka, svladao Osijek i zakomplicirao borbu za drugo mjesto

Reći da je Domagoj Drožđek postigao jedan od najljepših golova aktualne sezone Prve HNL nikako ne može biti pogrešno, a upravo je taj pogodak, naciljan s 25-30 metara pod gredu spremnog, ali nemoćnog Ivušića, donio i pobjedu 1-0 Varaždinu protiv Osijeka u srazu pretposljednjeg, 35. kola hrvatskog nogometnog prvenstva.

Lokomotivin 24-godišnji napadač na posudbi u Varaždinu potvrdio je ovim pogotkom iz 39. minute status prvog klupskog strijelca te ujedno poentiravši osmi put u ligaškom dijelu sezone kaznio Osijek za dekoncentraciju na otvaranju susreta.

Bočkaj je u devetoj minuti s lijeve strane idealno uputio loptu u kazneni prostor. Do nje je stigao Ndockyt koji je dobro pucao, no ne i do kraja precizno. Lopta se od lijeve vratnice odbila do potpuno usamljenog Marića u petercu, a on je uspio u onome što se često naziva ʻnemogućimʼ i prati riječima ʻi moja bi — ovdje obično ulazi neki od ženskih članova obitelji — ovo pogodilaʼ. Najbolji strijelac Prve HNL s nekoliko je metara uspio promašiti prazan gol.

Unatoč nekim dobrim prilikama s obje strane, na odmor se otišlo s 1-0, međutim, valja spomenuti da je Ivušić još jednom bio svladan, ali i da je udarac Obregona s 12-13 metara u tom trenutku odsjeo na okviru gola.

Nastavak utakmice pripao je gostujućoj momčadi koja je prve minute drugog dijela opsjedala Varaždinova vrata i imala par izglednih situacija za povratak u utakmicu. Imao je Varaždin i Nevistića koji je tijekom 90 minuta, a onda i u sudačkoj nadoknadi susreta, dokazivao kvalitetu i sve to poskidao.

Navedeno znači da je Varaždin nastavio svoj procvat pod Samirom Toplakom, a sad i zaustavio Osijek u povećanju bodovne prednosti na drugome mjestu prvenstvene ljestvice. Na mjesto koje vodi u Ligu prvaka pretendira i dalje više kandidata, prvenstveno Lokomotiva koja je na -1 u odnosu na Osijek, ali i koja od njega ima utakmicu manje. Odigrat će je sutra protiv Gorice. A onda u posljednjem kolu — Osijek i Lokomotiva.

Sve to promatrat će i Rijeka pred kojom je ogled protiv Hajduka te završni čin protiv Istre 1961. I ona svoje šanse još uvijek ima…