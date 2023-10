Vatrena Odiseja: U-21 reprezentacija remizirala je kod Grčke nakon preokreta pa prosutog vodstva

Drugo kolo i prvi kiks. Hrvatska U-21 nogometna reprezentacija ostala je bez maksimalnog učinka. Na gostovanju u Tripoliju na Peloponezu, Hrvatska je odigrala 2-2 protiv Grčke i to nakon što je okrenula zaostatak, pa primila gol u 90. minuti.

Nije Hrvatska dobro krenula, u prvih 10 minuta nismo vidjeli praktički ništa sa strane mladih Vatrenih, dok su Grci visoko pritisnuli i bolje stajali na terenu. I to im se brzo isplatilo jer poveo je domaćin već u 11. minuti. Antonio Tikvić krivo je procijenio let jedne duge lopte pa je glavom spustio samo do Ioannisa Niarchosa koji s desne strane šalje u sredinu.

Tamo je na rubu 16 metara Georgios Koutsias samo dotaknuo loptu i tako idealno namjestio za Vasilisa Sourlisa koji je idealno pogodio iz dotrčavanja, a lopta je prošla kraj Nikole Čavline i od stative ušla u mrežu za zasluženo vodstvo Grka.

No, to kao da je samo trgnulo Hrvatsku koja je zaigrala kudikamo bolje i već u 21. minuti ima sjajnu šansu za izjednačenje. Martin Baturina potegnuo je iz slobodnjaka s nekih 25 metara, išlo je to u rame rašlje, ali golman je paradom odbio loptu uz pomoć grede. Ipak se Hrvatska vratila u 23. minuti. Roko Šimić dobio je dobru loptu prema naprijed i obavio je veći dio posla odličnim skeniranjem situacije pa je tako uposlio Veldina Hodžu koji je natrčao na rub kaznenog prostora i precizno pogodio za 1-1. Tu je bio i kraj velikih prilika u prvom dijelu. Imali su i jedni i drugi pokoji udarac, ali Hrvatska se stabilizirala i igra se dosta primirila pa se na poluvrijeme otišlo s tih 1-1. A skoro je i drugi dio krenuo kao i prvi jer već u 47. Grci slažu dobru priliku. Ovaj put je strijelac Sourlis povratnom tražio natrčalog Christosa Kourfalidisa, ali Čavlina je ipak spreman na taj udarac. Isti je igrač zaprijetio i tri minute kasnije s 13 metara, ali je lopta uz pomoć bloka otišla kraj gola. A iz serije kornera nakon toga Hrvatska je skoro primila gol. Ili, ako pitate grčku publiku na stadionu, i primila ga je jer uvjereni su bili da je lopta prošla gol-crtu nakon što je Koutsias nogom pokušao skrenuti ubačaj iza Čavline, ali je s crte izbio Mauro Perković. A sudac je navukao dodatni bijes na sebe jer u 53. je Sourlis pao u jednom prodoru u 16 metara, ali je dobio žuti za simuliranje umjesto penala. I opet je nakon tog sporog početka Hrvatska dobro zaigrala, a preokret je donio ulazak Marina Ljubičića na desno krilo. Prvo je LASK-ov napadač pucao u 63., no to je obranjeno, ali tri minute kasnije pomoći za Grke nema. Baturina je sjajno driblao pa pucao u blok, a lopta se odbila Šimiću koji je s osam metara tukao u gredu. No, na još jednom odbijancu našao se Ljubičić koji ne griješi i zabija za 2-1 te vodstvo Vatrenih usprkos nešto slabijoj igri od suparnika. Grci su nakon toga jurnuli po gol i izjednačenje, a do istog su skoro došli u 75. minuti jer Nikolaos Zouglis se lijepo okrenuo na petercu pa opalio u prvi kut, ali tamo je spreman bio danas jako dobri Čavlina. Nastavili su Grci napadati, a mogao je u 84. minuti Ljubičić uslijed tih napada jednim bijegom u kontru riješiti susret. No, u zadnji trenutak branič mu je ušao u šut kad je ovaj već izašao sam na vratara i pucao iskosa. A da stvar po mladog napadača bude gora, u tom napadu se Ljubičić i ozlijedio te ga je morao zamijeniti Franjo Ivanović. I napadač Rijeke uskoro je zakuhao sjajnu situaciju, probio je po lijevoj strani pa ostavio Stipi Biuku na pladnju, ali ovaj je propustio riješiti utakmicu i pucao je u vratara. I zato je odmah stigla kazna. Pobjegao je taj jako opasni Koutsias obrani koja je upisala veliki kiks i grešku u komunikaciji pa je grčki napadač obišao i Čavlinu te u 90. minuti postavio 2-2. Šimić je u drugoj minuti nadoknade bio jako blizu trećeg gola, zapucao je sjajno sa 17 metara, ali vratar je to iščupao ispod grede i odbio u korner. Ponestalo je vremena, Grci su do kraja sačuvali rezultat i na kraju izborili peti bod u tri kola. Izabranici Dragana Skočića imaju četiri u dva susreta, a na vrhu je Portugal sa šest bodova. Idući ispit za mlade Vatrene je za četiri dana, u Velikoj Gorici protiv Bjelorusije.

