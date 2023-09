Vatreno krštenje: Zrinjski je u svom debiju u euroskupinama izveo rijetko viđeni preokret

E, o ovoj utakmici će se pričati pokoljenjima.

Trebala je biti to sama po sebi povijesna večer, debi Zrinjskog u euroskupinama. Po prvi put u svojoj povijesti je mostarski klub ušao u grupe europskog natjecanja te je izborio nastup u Konferencijskoj ligi kao prvi BiH predstavnik u Europi.

U prvom kolu momčad Krunoslava Rendulića tako je dočekala AZ pod Bijelim Brijegom i sve bi to samo po sebi bila svečana večer, ali ono što se kasnije događalo zaista je teško prepričati. Plemići kao da su u početku bili impresionirani pa su već na poluvremenu za moćnim Nizozemcima zaostajali 3-0, ali onda živi show u nastavku.

Zrinjski je u 33 minute, od 48. do 81., naredao četiri gola i napravio jedan od najluđih europskih preokreta u novijoj povijesti, pogotovo ako znamo za razliku u bogatstvu, vrijednosti, europskom pedigreu i renomeu matičnih liga večerašnjih suparnika.

Nije dugo trebalo da gosti probiju domaći blok. Već u 10. minuti probijena je lijeva obrambena strana i uslijedio je ubačaj, a neobjašnjivo je na drugoj stativi sam ostao Myron van Brederode koji ne griješi iz same blizine i već je to 1-0.

Velike probleme imala je obrana Zrinjskog s te strane pa je u 32. skoro na isti način došao gol. Opet ubačaj s desne strane na drugu stativu, a tamo Marko Marić brani udarac glavom. No, na odbijancu je Sven Mijnans, a kad je 12 minuta kasnije Dani de Wit precizno pogodio s 13 metara, činilo se da se u Mostaru sprema blamaža.

No, nakon odmora na teren je izašao neki drugi Zrinjski. Odmah su pohitali domaći i nagradilo ih je ranim golom u 48. minuti. I to kakvim. Zvonimir Kožulj izveo je slobodnjak s kakvih 30 metara s lijeve strane i dok su svi očekivali ubačaj, on je opalio u bliži kut i iznenadio vratara.

Kao da se domaćin oslobodio nakon tog gola pa u 68. pada nova majstorija. Josip Ćorluka na desnoj se strani okrenuo na lijevu nogu i vjerojatno je probao ubaciti, ali lopta je dobila felš i luk pa je jako nezgodno samo prebacila vratara koji je previše izašao s crte.

I kao da to nije dosta jer svi bi potpisali častan poraz, u 71. je iz svog prvog dodira s loptom Aldin Hrvanović primio loptu pa spustio, odigrao dupli pas s Matijom Malenkušićem pa pobjegao obrani i pogodio s 15 metara.

Potpisali bi svi i 3-3 u europskom debiju, pogotovo nakon dva vezana ligaška poraza, ali trans je večeras prejak pa je Zrinjski dodao i četvrtog. Sjajno je u 81. minuti Tomislav Kiš uposlio Malenkušića koji je izašao sam na vratara pa pogodio stativu, ali na odbijanac je natrčao Kožulj i svojim drugim večerašnjim golom kompletirao povijesni preokret.

Slavi Mostar u transu i eto Zrinjskom i prve pobjede u europskim skupinama odmah na debiju. U skupini E sada Zrinjski ima tri boda, baš kao i varšavska Legia koja je u malo manje ludom susretu dobila Aston Villu 3-2.