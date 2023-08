Vatromet golova za Dan nezavisnosti: u četiri utakmice na Gold Cupu sinoć je palo 25 pogodaka

Uz autogol Patricka Burnera, Kostarikanci su imali pe različitih strijelaca, redom su zabijali Kendall Waston, Juan Pablo Vargas, Joel Campbell, Anthony Contreras te Diego Campos. U 68. minuti su imali vodstvo od 5-1, no u posljednjih 20-ak minuta su se malo opustili te dozvolili Martiniku smanjenje zaostatka. No, spasa mu nije bilo, Los Ticos su ga preskočili te s drugog mjesta ušli u četvrtfinale.

S prve će pozicije iz ove skupine nastaviti Panama, ona je u najmanje efikasnom srazu večeru remizirala sa Salvadorom, bilo je 2-2. Taj će sastav u četvrtfinalu igrati s Katarom, a Kostarika s Meksikom. Raspucana je bila završnica i u skupini D, gdje smo također svjedočili zamjeni mjesta momčadi na drugoj i trećoj poziciji.

Tako je Kanada slavljem od 4-2, također s četiri različita strijelca, nad Kubom iskoristila poraz Gvadalupe (3-2) protiv Gvatemale. Gvadalupljanima je bio dovoljan i remi, a veliku šansu propustio je Matthias Phaeton, kada mu je u 88. minuti kazneni udarac obranio golman Nicholas Hagen. Tako su ipak dalje prošli Kanađani, koje u četvrtzavršnici čeka SAD, dok će Gvatemala igrati protiv Jamajke.

The Gold Cup knockout rounds are here 🙌 pic.twitter.com/CIIpYgD29g

— Gold Cup (@GoldCup) July 5, 2023