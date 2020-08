Večeras se tulumari u sjevernom Londonu: Arsenal je u finalu FA Kupa pobijedio Chelsea

U 139. finalu FA Kupa Arsenal je na Wembleyju pobijedio Chelsea 2-1. Četrnaesti put u klupskoj povijesti Arsenal je uzeo Kup.

Utakmica je otvorena solidnom prilikom za Arsenal. U trećoj minuti Pierre-Emerick Aubameyang glavom nije uspio u mrežu pospremiti centaršut Ainsleyja Maitlanda-Nilesa.

Samo dvije minute kasnije bilo je 1-0 za Chelsea. Nakon prilično loše reakcije Arsenalove obrane — tko bi rekao? — Olivier Giroud proslijedio je loptu do Christiana Pulisica koji je s pet metara prebacio loptu nogom preko Emiliana Martineza za 1-0. Chelsea je nakon vodstva na travnjaku izgledao bolje.

Međutim, u 26. minuti Arsenal je poravnao na 1-1. Aubameyang je bio brži od Cesara Azpilicuete, krenuo je s loptom prema kaznenom prostoru i točno kada je u njega ušao Azpilicueta je napravio prekršaj, a sudac pokazao na bijelu točku. Penal je izveo upravo Aubameyang i pretvorio ga u 1-1.

Deset minuta kasnije Azpilicueta je napustio utakmicu zbog ozljede, a odnos snaga na terenu u tih istih deset minuta potpuno se promijenio. Chelseajeva obrana izgledala je sve nesigurnije, Arsenal se s loptom motao oko kaznenog prostora dosta dugo u više navrata, ali promjene rezultata do kraja prvog poluvremena nije bilo. Zabave, ipak, nije nedostajalo.

A nije je nedostajalo niti u drugom poluvremenu.

Pulisic je morao izići iz igre nakon dvije minute nastavka (zadnja loža), Chelsea je držao posjed, ali bez nekih konkretnih učinaka. Tempo je pao, prilika nije bilo, a utakmicu je zatim u 67. minuti ‘raspirio’ Aubameyang. ‘Izvučen’ na lijevoj strani kaznenog prostora, Aubameyang se ‘lažnjakom’ riješio Antonija Rudigera i preko Willyja Caballera zabio za 2-1.

Pierre-Emerick Aubameyang is the first player in Arsenal history to score 2+ goals at Wembley in multiple appearances:

⚽️⚽️ vs. Man City in the semi-final

⚽️⚽️ vs. Chelsea in the #FACupFinal

What. A. Finish. 🙅‍♂️ pic.twitter.com/vhsyvu4Hk8

