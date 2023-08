Večeras ste svjedočili prolasku Zrinjskog? Ako ništa, nadamo se da vam je bilo zabavno

Zrinjski je prošlog tjedna došao do iznimno važne pobjede u prvom pretkolu Lige prvaka; Matej Senić zabio je Urartuu u 89. minuti i tako uhvatio vrlo važan gol za mostarski klub prije uzvrata. Činilo se kako će se taj gol pokazati ključnim, no u uzvratu smo vidjeli pravu ludnicu; nakon 120 minuta i izvođenja udaraca s bijele točke završilo je pozitivno za Plemiće.

Navikli smo na to da Nemanja Bilbija često pravi probleme suparnicima, a drukčije nije bilo ni danas; as Zrinjskog već se u trećoj minuti pronašao u izglednoj prilici nakon ubačaja Josipa Ćorluke, ali njegov udarac iz okreta otišao je malo pored gola. Samo tri minute kasnije isti je igrač pogodio vratnicu, no treća prilika pokazala se sretnom.

Naime, Ćorluka je u 27. minuti fino ubacio s desne strane, a Bilbiji je ostavljeno dovoljno prostora između dvojice suparničkih braniča. Adut Plemića samo se naklonio i glavom zabio za 1-0, a momčad koju vodi Krunoslav Rendulić tako je imala lijepu prednost i trebala je samo mirno privesti utakmicu kraju. Ipak, dogodilo se nešto potpuno suprotno. Urartu je u 40. minuti ozbiljno zaprijetio kada je Dramane Salou pokušao glavom, no njegov je pokušaj obranio Marko Marić. Zrinjski je s 1-0 otišao na predah, a tu je prednost mogao i povećati u 66.; Mario Tičinović tada je primio loptu na desnoj strani i opalio umjesto da je uposlio nekog od suigrača… Urartu je u zadnjih 20-ak minuta drugog dijela počeo pritiskati, Zrinjski se činio prilično nervoznim, a tako je došlo i do izjednačenja. Narek Grigorjan poravnao je rezultat u 74. minuti lijepim udarcem s desne strane kaznenog prostora, a Plemići su tako bespotrebno zakomplicirali situaciju. Pogodak se provjeravao zbog sumnje na zaleđe, ali ipak je sve bilo čisto. Da stvar bude još gora, Urartu je u 89. minuti došao do ni manje ni više nego penala i preokrenuo susret — no ne i dvomeč — u svoju korist. Grigorjan je bez ikakvih problema poslao Marića u drugu stranu i zabio za 2-1 te osigurao Armencima produžetke. Zrinjski je u sudačkoj nadoknadi imao još dvije velike šanse preko Antonija Ivančića i Bilbije, no gosti su izborili produžetke u kojima nije bilo ništa manje ludosti. Plemići su već u prvoj minuti nastavka izborili kazneni udarac; gostujući vratar Aleksandr Melihov srušio je Tomislava Kiša u svojem šesnaestercu, a penal je sviran poslije konzultacije s VAR sustavom. Kiš je na sebe preuzeo odgovornost i smanjio na 2-2, ali Urartu je opet poveo u trećoj minuti sudačke nadoknade prvog produžetka. Aras Özbiliz tada je prodao sjajan dribling Damiru Zlomisliću i samo proslijedio do Artjoma Maksimenka koji je progurao loptu Mariću kroz ruke za Urartuovih 3-2. Opet smo bili na početku… Kakvu smo utakmicu gledali, ne treba ni čuditi da je cijela stvar otišla u izvođenje udaraca s bijele točke. Nakon 120 minuta, ukupni rezultat bio je 3-3 i momčadi su se okrenule šutovima s 11 metara; prvi koji je u toj misiji pokleknuo bio je Zlomislić koji je u trećoj seriji poslao loptu nebu pod oblake. Međutim, odmah poslije njega Eduardo je pogodio gredu, Matej Senić zatim je svoj udarac pretvorio u pogodak, a Armenci su opet promašili preko Armana Gazarjana. Odnosno, Marić mu je obranio, a meč-loptu pretvorio je Hrvoje Barišić. Usprkos nervozi, Zrinjski je prošao dalje, a u drugom pretkolu igrat će protiv boljeg iz dvomeča Slovana iz Bratislave i luksemburškog Swifta. Prva utakmica u Slovačkoj završila je 1-1.

