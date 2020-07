Veći klubovi mogu pričekati: Ivan Jurić produljio je ugovor s Veronom do 2023. godine

Ivan Jurić ovu je sezonu s Veronom odradio iznad svih očekivanja.

Preuzeti momčad koja se upravo plasirala u prvi razred talijanskog nogometa i dovesti je na korak do Europe izniman je pothvat, a nekadašnji Crotoneov i Genoin strateg ostvario je upravo to. Njegovi Mastifi trenutno drže 9. mjesto u Serie A s utakmicom manje u odnosu na Sassuolo koji ima tri boda više, a trenutno su u lošem nizu s jednom pobjedom u osam utakmica (valja pritom napomenuti da su igrali protiv Intera, Atalante, Napolija, Rome…).

Međutim, Jurićevo postignuće svejedno je odlično bez obzira na recentni posrtaj (primjerice, momčad je početkom godine spojila osam utakmica bez poraza), a njegov ugovor s klubom bio je potpisan na samo godinu dana. To je navodno privuklo veće i glamuroznije aktere poput Fiorentine i Torina, ali sada je izvjesno kako nekadašnji hrvatski reprezentativac ostaje u Veroni, barem po onome što se da iščitati na klupskim društvenim mrežama:

“Klub objavljuje kako je postignut puni i zadovoljavajući dogovor s gospodinom Ivanom Jurićem i njegovim stručnim stožerom”, piše u objavi na Twitteru. “Njihovi su ugovori produljeni do 30. lipnja 2023. godine.”

Official | Hellas Verona have found an agreement with Ivan Jurić to extend the manager’s contract up until June 2023.

— Get Italian Football News (@_GIFN) July 22, 2020