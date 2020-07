Velikani dolaze: Zagreb u Ligi prvaka skupinu dijeli s Barcelonom, Veszprémom, Kielom…

Teškaši dolaze u Zagreb…

Rukometaši hrvatskog prvaka PPD Zagreba sljedeće će sezone igrati u skupini B Lige prvaka zajedno s Barcelonom, Veszprémom, Kielom, Aalborgom, Nantesom, Motorom iz Zaporožja i Celjem, odlučio je ždrijeb u sjedištu EHF-a u Beču.

EHF je odlučio ove godine promijeniti sustav natjecanja, tako da je 16 ekipa podijeljeno u dvije skupine s osam klubova. Prve dvije momčadi iz svake skupine idu izravno u četvrtfinale, posljednja dva tima bivaju eliminirani, a preostala četiri kluba ulaze u doigravanje.

