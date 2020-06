Veliki Alex Zanardi nalazi se u teškom, ali stabilnom stanju nakon jučerašnje nesreće

Čudom je Alessandro Zanardi preživio, izgubivši tri četvrtine volumena krvi, onu nesreću na stazi 2001., ali noge su mu morale biti amputirane: jedna u koljenu, druga iznad. Oživljavali su ga sedam puta.

“Ne mogu se sjetiti puno toga o samoj nesreći”, ispričao je kasnije.

“Kad sam se tjedan dana kasnije probudio, bol je bila nesnosna. Nisam mogao podignuti glavu jer bio sam pun cijevi i električnih žica; u meni je bilo više telemetrije nego u F1 bolidu. Onda mi je supruga rekla da sam izgubio noge. Vjerovali ili ne, to je bio dobar dan. Barem sam znao da sam živ. Danas nemam psiholoških ožiljaka, jer sam realist i optimist. Uostalom, ne možete dvaput u životu ostati bez nogu”.

UPDATE: Alex Zanardi remains in a "serious" but "stable" condition after undergoing surgery for severe head injuries sustained in a handbike race accident in Italy on Fridayhttps://t.co/NK0A9ZVAcS

— Autosport (@autosport) June 20, 2020