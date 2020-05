Veliki Roger Federer novom je donacijom osigurao 64.000 hranjivih obroka za djecu u Africi

Švicarski tenisač Roger Federer uplatio je preko svoje fondacije milijun američkih dolara koje će osigurati hranjive obroke za 64.000 djece pogođene pandemijom koronavirusa u Africi.

ʻU tijeku je globalna zdravstvena i ekonomska kriza, a Fondacija Roger Federer dodijelila je milijun dolara za afričku djecu i za njihove obiteljiʼ, navodi se u priopćenju.

Now more than ever we must come together to help families in need 🙏 https://t.co/c8fhhyRBIi

— Roger Federer (@rogerfederer) May 6, 2020