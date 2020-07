Veliki ste i snažni, a često se valjate po terenu? Ako je tako, izgleda da Rebić nije vaš fan

O važnosti Ante Rebića za Milan u drugoj polovici sezone talijanskog prvenstva već smo nekoliko puta pisali. Ukupno 10 pogodaka i dvije asistencije u 2020. godini prometnule su ga u ključnog Rossonera uz nezaobilaznog Zlatana Ibrahimovića, a nije ni čudo da je njegova dobra forma zainteresirala i Talijane.

Tako je u razgovoru za Sportweek hrvatski reprezentativac rekao nekoliko vrlo iskrenih i zanimljivih rečenica.

“Postoje dva Rebića”, kazao je za spomenuti list, a njegove izjave prenosi portal Football Italia. “Privatno sam tih, pomalo rezerviran jer ne volim kada ljudi pričaju o meni. Na terenu je druga priča.”

Nekadašnji Splitov napadač potom je dao i konkretni primjer svog stava na travnjaku i pritom se nije suzdržavao istaknuti nekoliko imena.

#ACMilan star Ante Rebic takes aim at #Juventus’ players, ‘who are big & strong yet stay down for three minutes whenever they’re touched’ https://t.co/IjDiDzYl8I pic.twitter.com/7vvxVYJ1vJ

— footballitalia (@footballitalia) July 18, 2020