Veliku nagradu Katara osvojio je Nico Hülkenbe… Šalimo se, naravno da je pobijedio Verstappen

Danas smo dramu vidjeli već na samom startu budući da je došlo do kontakta dvaju Mercedesa — Lewis Hamilton u toj je koliziji izvukao deblji kraj pa je izletio sa staze i nije mogao nastaviti utrku, a George Russell uputio se u boks na popravke. Uslijedio je safety car, a neoprezni Nico Hülkenberg zaradio je kaznu od 10 sekundi zbog toga što je startao s 12., prazne pozicije (koja je trebala pripasti Carlosu Sainzu, on je odustao zbog problema s gorivom prije utrke) umjesto s predviđene 14..

MAX VERSTAPPEN WINS IN QATAR!!!

An incredible 14th win of the season 💪

Piastri finishes P2, Norris P3 🙌#F1 #QatarGP pic.twitter.com/zcTrZME2ru

— Formula 1 (@F1) October 8, 2023