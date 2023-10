Velški izbornik Rob Page: ‘Fokusirani smo samo na jedno, a to su tri boda. Idemo po njih’

Nakon posrtaja u domaćem srazu s Turskom (1-0), pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom sada je još i važniji ogled. Dakako, to je gostovanje kod Walesa u Cardiffu, gdje su nova tri boda itekako nužna da se cijela situacija u skupini dodatno i nepotrebno ne zakomplicira. S druge strane, Velšani su sada nanjušili svoju šansu te će tražiti trijumf kojim bi dobro došao u lovu na novo veliko natjecanje.

“Nisam nimalo zabrinut, jasno je da nam trebaju bodovi. U nogometu nema velikih iznenađenja, pa to nije ni to što je Hrvatska izgubila od Turske. Mi smo fokusirani samo na jedno, a to su tri boda u nedjelju, po njih i idemo. Ekipa je iza mene, kao i cijeli stožer, a u momčadi vlada zajedništvo”, poručio je na tiskovnoj konferenciji velški izbornik Rob Page.

Focussed on 🇭🇷#TogetherStronger — Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@Cymru) October 14, 2023 Osvrnuo se on i na sastav Vatrenih, uz nekoliko pohvala ipak je istaknuo i podosta izostanaka u našoj izabranoj vrsti. No, i on ima sličnih problema, pa će to pokušati nadomjestiti kroz glasnu podršku tisuća navijača na tribinama u glavnom gradu Walesa. “Svi znamo za Luku Modrića i njegovu klasu, rijetki imaju vezni red kakav ima Hrvatska, to su trojica igrača svjetske kvalitete. No, nedostaju im tri-četiri nogometaša u napadu, a vidim da ni obrana nije bila prava. Jako nam je bitna podrška s tribina, atmosfera na našem stadionu je fantastična. Još od rujna igramo kvalitetno i nismo primili gol, volio bih da tako i ostane ”, zaključio je Page.

