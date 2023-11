Veni, vidi, ali ne i vici: Lyon je otpustio Fabija Grossa nakon samo sedam utakmica na klupi

Nekadašnji talijanski reprezentativac, koji je najpoznatiji po tome što je zabio penal u raspucavanju za svjetski naslov 2006. godine, momčad je tako ostavio na posljednjem, 12. mjestu s tek sedam bodova. Pretposljednji Clermont ima 10, a Toulouse na 15. mjestu i u sigurnoj zoni je na 12.

🔵🔴 Official: Fabio Grosso has been fired by Olympique Lyon.

OL are bottom of the Ligue1 with just 7 points. pic.twitter.com/mVTnZ5FbCV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 30, 2023