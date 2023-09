Verpakovskis: ‘Uvijek ću se sjećati Hajduka. Igrao sam u Ligi prvaka, ali takvo što nisam doživio’

Maris Verpakovskis najbolji je strijelac u povijesti latvijske nogometne reprezentacije i, uz Mariansa Paharsa, vjerojatno njen najpopularniji i najbolji igrač. Trenutno obnaša dužnost sportskog direktora latvijskog kluba Rīgas Futbola Skola, a uoči sutrašnje utakmice između Latvije i Hrvatske razgovarao je s Germanijakom.

“Iskreno, malotko ovdje priča o utakmici s Hrvatskom. Nogomet je sasvim u drugom planu, nitko ništa ne očekuje od reprezentacije. Znamo kako stvari stoje, iznenađenje je uvijek moguće, ali Hrvatska je ipak velesila u odnosu na Latviju. Naravno, naša reprezentacija dolazi u Rijeku s nadom da može kreirati senzaciju. Ipak, objektivno Hrvatska je veliki favorit, ne samo protiv Latvije”, kazao je.

Komentirao je i stanje u latvijskom nogometu:

“Nema tu puno tajni, jednostavno, nemamo igrače, koji igraju u najjačim ligama, na najvećoj pozornici. Kad pogledate sastav naše reprezentacije, vdijet ćete samo jednog igrača, Raimondsa Krollisa, koji je igrao neku od liga Petice. On je u Speziji, prošle sezone igrao je u Serie A. No, Spezia je ispala i sad niti on nije na toj razini. Ali, zato nam klupski nogomet nije tako loš, tu se vide pomaci.”

Neminovno, dotakao se i Hajduka, jer je u splitskom klubu proveo godinu dana, u sezoni 2007./08. Kaže kako se još uvijek s veseljem sjeća dana provedenih na Poljudu:

“Kako ne, bila je to jedna lijepa godina. Nažalost, samo jedna. No, uvijek se sjećam tih dana, fanatične atmosfere i Torcide na Poljudu. Igrao sam u Kijevu, u Ligi prvaka, pred punim stadionima, ali takvo što kao u Splitu nisam doživio. Kad me god netko pita za Split i Hajduk, uvijek im kažem da se to ne zaboravlja. Bio sam nekoliko puta u Splitu i poslije, privatno s obitelji, gledao sam uživo i derbi s Dinamom, mogu reći sve najljepše”, dodao je.