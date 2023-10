Verstappen je upisao svoju 50. pobjedu. Jedino je Michael Schumacher to učinio brže od njega

Verstappen je time postao drugi najbrži vozač kojemu je to uspjelo u povijesti tog natjecanja; brži od njega jedino je bio Michael Schumacher koji je do brojke od 50 pobjeda došao nakon 154 utrke. Maxu je za to trebalo 181 nadmetanje, a time je prestigao Lewisa Hamiltona koji je to učinio poslije 185 utrka.

Max Verstappen becomes the second-fastest driver ever to reach 50 career wins in F1 🏆

Michael Schumacher is the only driver to reach that milestone in fewer races 🐐 pic.twitter.com/sN6G7toBOv

— ESPN F1 (@ESPNF1) October 22, 2023