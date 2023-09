Verstappen o ‘dosadnoj’ F1: ‘Mi smo jednostavno bolji od ostalih, pravi fanovi će to cijeniti’

Carlos Sainz na VN Singapura prekinuo je niz od 10 uzastopnih pobjeda Maxa Verstappena i postao prvi vozač izvan Red Bulla s pobjedom ove sezone.

Dominantni Red Bull, koji je od Brazila prošle sezone do ove nedjelje pobijedio na 15 uzastopnih utrka, gotovo sigurno će osigurati novu konstruktorsku titulu u Japanu, a Verstappen bi treću uzastopnu vozačku trebao potvrditi u Kataru. Međutim, Red Bullova zvijezda ne slaže se s tezama kako je Formula 1 ove sezone dosadna.

Na pitanje smatra li kako je Sainzova pobjeda dobra za sport jer je prekinula dominaciju njegove momčadi odgovorio je:

“To me uopće ne zanima. Glatko i pošteno su nas pobijedili. Ne zanima me što je najbolje za sport, mislim da najbolji zaslužuje pobjeđivati. Zato ne smatram da je naša dominacija bila loša za F1. Mi smo jednostavno bili bolji od svih, pravi fanovi će to cijeniti.”

“Tako to ide u sportu, morao je i tome jednom doći kraj. Ali opušteno sam to prihvatio, jednostavno nismo bili dobri i nismo isporučili na stazi, drugi su napravili bolji posao od nas i naravno da su zato zaslužili pobijediti. Nitko ne bi trebao pobjeđivati samo zato što neki kažu da je naša dominacija dosadna”, dodao je.

Rasprava o dominaciji jedne momčadi ili vozača stara je koliko i sport; u novijoj povijesti prošli smo kroz fazu u kojoj je dominirao Sebastian Vettel, pa Nico Rosberg i Lewis Hamilton u Mercedesu. Sada je to opet Red Bull, ali ovoga puta s Verstappenom.