Veseli Finci: sudac morao prekinuti utakmicu u Helsinkiju jer su navijači gađali vratara grudama

Navijači su imali što za vidjeti jer je susret završio rezultatom 2-2; HJK je poveo rezultatom 2-0 preko Hassanea Bandéa (da, upravo onog Hassanea Bandéa koji je nekoć parao mreže u HNL-u igrajući za Istru) te Santerija Hostikke u 16. i 33. minuti, a Aberdeen je uspio nadoknaditi zaostatak golovima Angusa MacDonalda u 41. i Luísa Henriquesa de Barros Lopesa u 56. minuti.

Međutim, najzabavniji trenutak — koji se onda najviše i proširio po internetu — dogodio se u drugom poluvremenu kada su domaći navijači počeli zasipati gostujućeg vratara Kellea Roosa grudama, ometajući ga pri izvođenju gol auta. Kosovski sudac Genc Nuza zbog toga je morao nakratko prekinuti utakmicu dok se stvari nisu smirile.

The HJK Helsinki vs. Aberdeen game has been paused by the ref due to Aberdeen fans throwing snowballs at the HJK Helsinki goalkeeper… 🤣

pic.twitter.com/Lqd2vybwdd

— Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) November 30, 2023