Veteran je slavio, a zubi su ispadali: Glover Teixeira prebio Anthonyja Smitha u Jacksonvilleu

UFC događaji se nastavljaju, a evo kako je završila glavna sinoćnja borba u poluteškoj kategoriji…

Brazilski veteran Glover Teixeira bio je, blago rečeno, dominantan protiv Anthonyja Smitha i slavio tehničkim nokautom u petoj rundi u Jacksonvilleu. Iako je Smith bolje otvorio ogled, već u drugoj rundi 40-godišnjak je uspostavio primat nad 31-godišnjim Amerikancem koji je u nastavku primio teške batine, a Teixeira se borio poput mladića.

And yes, those were Anthony Smith’s teeth that he handed to ref Jason Herzog mid-fight:

“I couldn’t keep my mouthpiece in place due to the missing tooth,” he said. “I looked down and it was on the canvas. So i grabbed it and handed it to him.”

— Ariel Helwani (@arielhelwani) May 14, 2020