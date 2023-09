Vidimo se na sudu, ljubavi stara: Leonardo Bonucci tužit će Juventus, traži odštetu

Ostao je sam u Torinu, a sada će tužiti klub tvrdeći da mu nije osigurao adekvatne uvjete za trening, ali i da mu je upropastio imidž zbog cijele sage. Inače, Umberto Calcagno, predsjednik AIC-a, sindikata talijanskih nogometaša, u kolovozu je pozvao Juventus da vrati Bonuccija u prvu momčad, podsjećajući klub da krši kolektivni ugovor. Stara dama bila je uvjerena u ispravnost svojih djela, a sada će to pokušati dokazati na sudu.

Leonardo Bonucci is taking legal action against former club Juventus.

Bonucci is seeking damages alleging he was not provided with adequate training conditions in pre-season with his legal team planning to argue the saga damaged the player’s image.

More from @JamesHorncastle

— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 12, 2023