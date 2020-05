Vidimo se u Queensu, možda: ATP i WTA treći put produžuju suspenziju sezone

‘Turneja’ je zaustavljena nakon Indian Wellsa. Zatim je 2. svibnja stavljen na stol kao datum kada se povratak tenisa može očekivati. Pa je nakon toga otkazan i Wimbledon, a povratak je planiran za 13. srpnja. Međutim, niti od toga neće biti ništa.

S obzirom na trenutnu situaciju s pandemijom koronavirusa, na tenis u srpnju možemo zaboraviti. Novi datum je, piše Marca, 3. kolovoza.

Dakle, u najboljem slučaju, otpadaju Hamburg, Newport, Bastad, Los Cabos, Gstaad, Umag, Atlanta i Kitzbühel (ATP), odnosno Bukurešt, Lausannea, Palermo, Jurmala, New Haven i Karlsruhe (WTA).

