Vijest kao iz nekog drugog života: Karlo Bručić zabio je za Dinamo Minsk u porazu od Slutska

Monotonija koja je nogometnim svijetom zavladala nakon pandemije koronavirusa toliko je snažna da smo u međuvremenu zamalo zaboravili da se nogomet u razmjerno bizarnom aranžmanu još uvijek igra u Bjelorusiji.

Na tu činjenicu podsjetio nas je danas Karlo Bručić.

U sedmom kolu bjeloruskog prvenstva Bručićev Dinamo Minsk igrao je kod kuće s vodećim Slutskom i izgubio 2-1. U 22. minuti utakmice Slutsk je poveo golom Dramana Saloua s tridesetak metara. Ivan Bakhar zatim je u 39. minuti za Dinamo Minsk zapucao penal, a drugi gol na utakmici pao je u drugom poluvremenu, u 52. minuti, kada je na 2-0 povisio Abdoul Gafar.

Bručić je u 86. minuti smanjio na 2-1.

😔 Not lucky day for us today#fcdm1927 #ДинамоСлуцк pic.twitter.com/hDaRjQzzWX

— ФК Динамо Минск (@FC_Dinamo_Minsk) May 2, 2020