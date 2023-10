Villini igrači ranije nisu čuli za Zrinjski, ali Plemići su ih večeras izuzetno namučili

Nakon fenomenalnog preokreta protiv AZ-a koji će se zauvijek pamtiti, Zrinjski iz Mostara uputio se na kultni Villa Park kako bi pokušao ostvariti što časniji rezultat protiv jake Aston Ville koja igra vrlo dobro u Premier ligi. Momčad koju vodi Krunoslav Rendulić bila je potpuni autsajder u Birminghamu, ali je pružila vrlo zrelu predstavu u kojoj se kvalitetno postavila i nije nimalo razočarala svoje navijače.

Naime, Zrinjski je pokleknuo tek u sudačkoj nadoknadi poslije goleme borbe i naposljetku izgubio, ali doma može ići uzdignute glave (1-0).

Villa je u prvom poluvremenu imala posjed i stvoreni broj prilika na svojoj strani, ali jedna prava prigoda koju su imali mostarski nogometaši bila je veća od svega što su Villansi stvorili u tom razdoblju. Mario Tičinović u 15. je minuti krasno probio lijevu stranu i onda ubacio za iskusnog Nemanju Bilbiju koji je opalio ljevicom, ali svjetski prvak Emiliano Martínez bio je dobro postavljen.

Zrinjski je sredinom prvog poluvremena umrtvio igru i organiziranom obranom frustrirao suparničke igrače, a Villa je svoju najbolju prigodu dočekala u 41. minuti kada je Nicolò Zaniolo krasno pokušao škaricama, ali intervenirao je vratar Marko Marić koji se večeras istaknuo s nekoliko važnih obrana.

Unai Emery odlučio je pojačati ritam u nastavku pa je u igru gurnuo nominalno prvu špicu Ollieja Watkinsa, Mattyja Casha i Douglasa Luiza, sve standardne prvotimce. Tempo se osjetno promijenio; Villa je počela pritiskati i činilo se kao da Zrinjski sve teže odolijeva njezinim napadima.

Domaći su u 53. naizgled dobili penal jer je Slobodana Jakovljevića lopta prvo udarila u nos pa mu se odbila o ruku, no švicarski sudac Urs Schnyder ipak je preokrenuo svoju odluku poslije konzultacije s VAR monitorom. Marić je u tim trenucima imao sve više posla; Youri Tielemans u 70. je minuti fino stisnuo loptu u kaznenom prostoru, ali vratar rođen u Beču opet je odlično reagirao. Premierligaš (onaj engleski) do kraja je stiskao i na kraju to kapitalizirao, ali tek u finišu.

Matty Cash ubacio je s desne strane u četvrtoj minuti sudačke nadoknade, a John McGinn pronašao se u skoku u kaznenom prostoru i zabio glavom za konačnih 1-0.

Villin branič Ezri Konsa u najavi utakmice priznao je da nikad ranije nije čuo za Zrinjski, naglašavajući i da pod time ne misli podcijeniti ili poniziti suparnika. Pa, mislimo da će Englezi Plemiće nakon ovoga vjerojatno zapamtiti po prilično borbenoj i beskompromisnoj predstavi. Malo je falilo do boda…