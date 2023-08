Viole, trebat će to podebljati: Romano javlja da je Fiorentina ponudila 12 milijuna za Josipa Šutala

Govorilo se tako zadnjih tjedana o RB Leipzigu, čak i Ajaxu, ali oni koji su prema Fabriziju Romanu poslali prvu službenu ponudu nalaze se u Italiji. Najpoznatiji svjetski novinar za transfere i glasine kaže da je ponudu uručila Fiorentina.

EXCL: Fiorentina have submitted official opening bid to Dinamo Zagreb for Josip Sutalo, club sources confirm 🚨🟣🇭🇷

Understand proposal is worth €12m for Croatian centre back who’s also in the list at Ajax and more clubs. pic.twitter.com/yIgFIXdbcO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2023