Virtualni europski snovi: hrvatska e-nogometna reprezentacija plasirala se u četvrtfinale Eura

Jedan nogometni Euro ipak se igra — onaj u Pro Evolution Socceru koji ima čast biti prvo takvo natjecanje kojim rukovodi UEFA. Već smo ranije pisali o tome da su hrvatski e-reprezentativci Marko Gelo i Andrej Šporčić osvajanjem trećeg kvalifikacijskog mjesta u prvoj skupini doigravanja uspjeli su pronaći svoje mjesto među 16 najboljih europskih reprezentacija, a turniru je došao čas ovog vikenda.

Nakon prvog dana natjecanja, možemo reći kako Hrvatska odlično stoji — naravno, uz pripadajuće drame na pikselastom terenu…

Dakle, Gelo i Šporčić pronašli su se u grupi C gdje su ih prvo čekali susreti s Nizozemskom. Prva dva meča završili su remijem, a treći je otišao na narančastu stranu nakon zlatnog gola u vrlo neizvjesnom i čupavom ogledu. Kao gubitnik, Hrvatsku je čekao Luksemburg koji je u prvom paketu utakmica izgubio od Crne Gore, a naša reprezentacija naposljetku je slavila ukupnim rezultatom 5-3. Zatim je na red došla upravo Crna Gora koju je svladala Nizozemska, a spomenuti ogled direktno je odlučivao o drugom sudioniku četvrtfinala iz grupe C.

Tu smo vidjeli svakakve vratolomije. Prva utakmica završila je rezultatom 1-1 golovima Andreja Kramarića s jedne i Luke Đorđevića s druge strane, u narednoj je Crna Gora povela već u trećoj minuti preko Stevana Jovetića, a Ivan Perišić je u 56. pogodio za izjednačenje nakon što se, ostavši sam samcat, sjurio u šesnaesterac i poentirao. Ponovno je bilo 1-1, a treća utakmica pokazala se još tvrđom i kraj je dočekala bez pogodaka. Preostali su jedanaesterci u kojima je Hrvatska nakon 10 serija ugrabila kartu za četvrtfinale. Lovre Kalinić obranio je odlučujući udarac za Gelovo i Šporčićevo slavlje.

