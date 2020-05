Više posudbi od kamatara: Alessandro Matri završio je svoje dugo nogometno putovanje

Lutanju je došao kraj.

Alessandro Matri odlučio je na pragu 36. godine života završiti svoju nogometnu karijeru. Okolnosti su sigurno donošenje ove odluke učinile barem malo jednostavnijom.

Talijanski napadač stigao je u siječnju na posudbu u Bresciju iz Sassuola, gdje se, međutim, nije naigrao — u osam nastupa uspio je nekako skupiti 82 minute igre. Gol nije postigao.

Upravo je motiv posudbe obilježio Matrijevu karijeru. Kao Milanov igrač u dva navrata ‘selio’ se čak osam puta. A sada i kao Sassuolov igrač, pa ime i neke simbolike u ovakvom kraju…

OFFICIAL: Serie A legend Alessandro Matri who has

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

-Played for 11 clubs

-344 Serie A appearances

-92 Serie A goals

-6 trophies won

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Has announced his retirement yesterday at 35, Thank you for all you did for calcio ❤️ pic.twitter.com/3OBV2N0GOC

— Italian Football TV (@IFTVofficial) May 7, 2020