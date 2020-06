Više prostora za Rakitića: Barcelona je objavila da će De Jong izbivati zbog ozljede lista

Ivan Rakitić startao je dvije od tri Barcelonine utakmice nakon povratka nogometa u Španjolsku, a katalonski klub danas je objavio kako je njegov ‘glavni konkurent’ Frenkie de Jong ozlijedio list desne noge i morat će pauzirati neko vrijeme…

“Nakon liječničkog pregleda utvrđeno je da je igrač Frenkie de Jong pretrpio ozljedu lista desne noge”, navodi u svom priopćenju Barça bez naznake koliko bi dugo trebao trajati oporavak.

No, kako javljaju španjolski mediji, De Jong bi mogao biti odsutan s nogometnih terena više tjedana. Neki, recimo, spominju da bi to trebalo potrajati ‘barem’ dva tjedna, ali to se, ubrzanim tempom La Lige, prevodi u četiri utakmice. ESPN pak piše kako njegovi izvori nisu specificirali koliko će dugo Barcelonin adut izbivati. Podsjećamo, Nizozemac je posljednju prvenstvenu utakmicu protiv Seville, koja je završila 0-0, propustio zbog upravo navedenih problema, što se pokazalo kao treći susret ove sezone koji je morao zaobići…

Ako talentirani veznjak doista bude izbivao nekoliko tjedana, njegov iskusniji kolega iz Hrvatske dobit će malo više prostora za igru i dokazivanje klupskoj upravi…