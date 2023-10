Više regena nego u FM-u: Marc Guiu sinoć je ispunio svoje snove i zabio na debiju za Barçu

Debitantski nastup u dresu slavnog kluba tako je okrunio na najbolji mogući način, a Xavi je imao razloga za zadovoljstvo.

17-year-old Marc Guiu subs on for his Barcelona debut and scores seconds later.

INCREDIBLE ✨ pic.twitter.com/fjOhJFjcE2

— B/R Football (@brfootball) October 22, 2023