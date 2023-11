Više sreće drugi put: Jurićev Torino je uz remi ipak ostao bez treće uzastopne pobjede u ligi

Sredinom rujna, trener Ivan Jurić je s Torinom spojio dvije ligaške pobjede, ali tad je niz stao u domaćem ogledu s Romom (1-1). Njegova momčad u prošla je dva kola Serie A također slavila, redom su padali Lecce (1-o) i Sassuolo (2-1), no ni sad nisu mogli nanizati tri ligaška trijumfa, jer je u gostima kod Monze večeras opet ulovljen samo bod (1-1).

Prava je to šteta, jer bi Jurićeve trupe eventualnim slavljem skočila čak na sedmo mjesto poretka, što bi bio značajan skok s 14. pozicije, na kojoj su bili prije dva tjedna. Večeras su čak i imali rezultatsku prednost, za to najviše zasluga ide asistentu Duvánu Zapati te strijelcu Ivanu Iliću. No, to je vodstvo trajalo samo 10 minuta, jer je već u 65. Monza izjednačila preko raspoloženog Andree Colpanija.

𝕃𝕠𝕒𝕕𝕚𝕟𝕘 #MonzaTorino ⌛️#SFT pic.twitter.com/yYb9GL0xRs — Torino Football Club (@TorinoFC1906_En) November 11, 2023 Izbjegao je on pažnji Torinovih braniča i zakucao loptu iza Vanje Milinković-Savića, za svoj šesti ovosezonski zgoditak. Među talijanskim igračima, baš je Colpani najefikasniji u Serie A, a od veznih igrača u ligama Petice tek Jude Bellingham (10) ima više golova. Pokušao je Jurić dodatnim zamjenama ipak uloviti novu pobjedu, ali nije išlo, pa će se morati zadovoljiti tim jednim bodom. Doduše, nije ni to loše, jer je Monza neporažena u svih šest ovosezonskih utakmica na svojem terenu. Torino je sad osvojio svoj 16. ovosezonski bod, što ga nakon nepotpunog 12. kola smješta na 11. mjesto. U idućem kolu, i to tek za 16 dana, Jurić i Nikola Vlašić opet će na gostovanje, tad će im domaćin biti trenutno šestoplasirana Bologna.

