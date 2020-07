Viva Bielsa: Leedsovi navijači slave povratak u Premier ligu nakon 16 godina izbivanja

Scott Carson, Michael Duberry, Lucas Radebe, Ian Harte, Dominic Matteo, Gary Kelly, Frazer Richardson, Alan Smith, James Milner, Salomon Olembé, Jason Wilcox.

Ta jedanaestorka počela je posljednju utakmicu koju je Leeds United odigrao u Premier ligi. Datum je bio 15. svibnja 2004., a već ispali Whitesi otišli su na Stamford Bridge drugoplasiranom Chelseaju na čijoj je klupi tada sjedio Claudio Ranieri. Udarac Jespera Grönkjaera iz 20. minute na asistenciju Glena Johnsona (u 82. minuti zamijenio ga je Mario Stanić odigravši tako posljednju utakmicu u dresu Bluesa) bio je dovoljan za minimalnu domaću pobjedu, a gostujući klub pao je u komu iz koje se dugo nije mogao izvući.

11 year old Ricky Allman stood crying in the away stand at Bolton Wanderers as Leeds United got relegated in 2004. 16 years later Leeds United are back in the Premier League. His love for the club never dropped a bit ❤ #lufc pic.twitter.com/mtHdU4w6HC

