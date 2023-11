Viva Las Vegas: vjerojatno ne moramo posebno napominjati, ali Verstappen je opet pobijedio

Nakon jučerašnjih kvalifikacija za VN Las Vegasa u kojoj je pole position ugrabio Charles Leclerc, Ferrarijev vozač danas je ostao kratkih rukava u samoj utrci koja se vozila po ulicama tog američkog grada. Iako prije samog vikenda nije bio nimalo oduševljen prezentacijom i idejom koju Las Vegas nudi, Max Verstappen svejedno se potrudio ponovno pobijediti i još jednom popraviti svoj rekord u broju ostvarenih pobjeda u jednoj sezoni.

Aktualni prvak upisao je svoj 18. trijumf i šesti zaredom, a do njega je došao na zanimljiv način.

Zbog prirode staze mogla su se očekivati iznenađenja, a to se i dogodilo već u prvom zavoju gdje je došlo do kontakta prilikom kojeg su najgore prošli Fernando Alonso koji je nakratko izgubio kontrolu nad bolidom, Carlos Sainz, Lewis Hamilton i njegov bivši momčadski kolega Valtteri Bottas. Sigurnosni automobil vidjeli smo već u četvrtom krugu budući da se Lando Norris zabio u barijere, a Verstappen je već na početku uspio prestići Leclerca.

Međutim, učinio je to na nepropisan način pa mu je uručeno pet sekundi kazne, ali Nizozemac je naposljetku slavio i s tim hendikepom. No, nije to bila šetnja za Maxa; Leclerc ga je u 16. krugu prestigao, a novi izazov dogodio se u 22. krugu kada ga je George Russell zahvatio svojim bolidom i razbio svoj prednji kraj. Verstappen je tada nakratko pao na peto mjesto, a sigurnosni automobil opet je izašao na stazu zbog krhotina.

Vratolomna utrka puna uzbuđenja donijela nam je još jedan preokret u 33. krugu jer je Leclerca tada prestigao Checo Pérez samo da bi mu monegaški predstavnik uzvratio istom mjerom već tri kruga kasnije. Činilo se da nas čeka dvoboj Ferrarija i Red Bulla, ali nitko nije primijetio Verstappena koji im je jurio u susret i u istom krugu prešišao Checa, a onda i Leclerca.

Međutim, Max više nije puštao prvo mjesto, a današnji trijumf osigurao je maherski.

MAX VERSTAPPEN WINS IN LAS VEGAS! 🏆 The World Champion fought back hard to re-take the race lead, and never looked back 👏👏👏#LasVegasGP #F1 @redbullracing @Max33Verstappen pic.twitter.com/ZyQF8htNN1 — Formula 1 (@F1) November 19, 2023

Na postolju su mu se pridružili Leclerc i Pérez, a top 10 upotpunjavaju Esteban Ocon, Lance Stroll, Sainz, Hamilton, Russell, Alonso i Oscar Piastri.