Vizionari 21. stoljeća: Messi je prvi nakon Henryja zabio 20 golova i ostvario 20 asistencija u sezoni

Naravno, u ligama Petice…

Barcelonin lov na prvo mjesto i Real večeras se nastavio kod četrnaestoplasiranog Valladolida, a Setiénova momčad očekivano je ostvarila trobod. Ni približno toliko uvjerljivo koliko bi po defaultu pretpostavili, uz već kronične probleme, ali (minimalna) pobjeda je upisana…

Povela je Barça u 15. minuti kada se lopta došuljala do kaznenog prostora nakon niza kratkih dodavanja, a Vidalov udarac potom se od unutarnjeg dijela vratnice odbio u domaću mrežu. Lionel Messi pritom je ostvario asistenciju, a to mu je bilo 20. dodavanje za pogodak u aktualnoj sezoni La Lige. Ako tu kategoriju pribrojimo zgodicima kojih Argentinac također broji preko 20, postaje prvi igrač koji je postigao takve brojke još od Thierryja Henryja koji je u sezoni 2002./03. u Arsenalovu dresu utrpao 24 gola i 20 puta asistirao. Katalonska momčad tada je bila u dosta inspiriranom naletu, Nelson Semedo i Antoine Griezmann promašili su odlične prilike, ali stvari su se do kraja utakmice ponešto promijenile.

In 2002/03, Thierry Henry scored 24 goals and provided 20 assists in the Premier League.

No other player had scored 20+ goals and provided 20+ assists in a single top-five European league season in the 21st century.

But now Lionel Messi also has 20/20 vision. pic.twitter.com/Vnks3nJqkb

— Squawka Football (@Squawka) July 11, 2020