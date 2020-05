Vlasnik Mavsa Mark Cuban ima zanimljiv plan za nastavak NBA sezone. Doigravanje s 20 momčadi?

Vlasnik Dallas Mavericksa Mark Cuban predlaže da u nastavku prekinute sezone u NBA ligi u borbi za prvaka sudjeluje 20, umjesto uobičajenih 16 momčadi, ali smatra da bi svih 30 franšiza moralo odigrati još pet do sedam utakmica osnovnog dijela sezone prije doigravanja.

Vodeći ljudi Golden State Warriorsa već su prije najavili da će bilo kakav nastavak sezone tretirati kao da su već na odmoru, a zvijezda Portland Trail Blazersa Damian Lillard je izjavio da neće sudjelovati u nastavku lige, ako njegova momčad neće imati realnu priliku za izboriti mjesto u doigravanju.

Prema Cubanovom planu Lillard će imati za što igrati, a Warriorsi bi uz Minnesotu bili jedina momčad bez izgleda za plasman u doigravanje. No, njihove bi utakmice u osnovnom dijelu sezone imale značajnu financijsku težinu. Naime, prema pisanju američkih medija, ugovori za televizijska prava koje je potpisala NBA liga uvjetuju odigravanje najmanje 70 utakmica osnovnog dijela sezone po svakoj momčadi, a u trenutku prekida natjecanja franšize su ih odigrale između 63 i 67.

Under Mark Cuban's proposed plan:

🔹 Top 10 teams from each conference qualify for postseason

🔹 Two play in matchups pitting seeds 17 vs. 20 and 18 vs. 19

🔹 Winners play 15th and 16th seeds for final spots in playoff bracket

(via @espn_macmahon) https://t.co/CPN2sMkZ7r

— ESPN (@espn) May 26, 2020