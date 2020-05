Vlasnikov ultimatum svojim igračima u Premier ligi: “Igrajte ili nećete biti plaćeni!”

Bundesliga se vraća na teren 16. svibnja, dok su prvi planovi za nastavak natjecanja u Primeri predviđeni za 12. lipnja.

Engleska Premier liga u sličnoj je žurbi da nastavi natjecanje u Engleskoj i osigura unosne milijune iz TV ugovora, koji su pod upitnikom zbog pandemije koronavirusa.

Međutim, planovima za nastavak nogometa, pod imenom Project Restart, sve više se protive sami igrači. Britanski portal Football365 intervjuirao je anonimnog igrača iz Premier lige koji je rekao kako velik broj igrača nije u mentalnom stanju igrati nogomet dok oko njih ljudi (uključujući i pripadnike obitelji i prijatelje) umiru.

Međutim, zov profita je, barem za nogometne glavešine diljem Europe, neodoljiv, a zdravlje igrača i svih ostalih odgovornih za pokretanje nogometne mašinerije manje je bitno.

One Premier League club owner has told Sky Sports News their players will not be paid if they do not play…

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 11, 2020