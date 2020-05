Vojničina: Son je odslužio vojni rok i to kako — dobio je nagradu za jednog od najboljih ročnika

Sad će obrane u Premier ligi strepiti još više…

Son Heung-min kompletirao je osnovnu vojnu obuku u Južnoj Koreji i to s počastima, javljaju svjetski mediji. Podsjetimo, Son je otišao u vojnike prije otprilike mjesec dana i tako spojio (ne)ugodno s korisnim za vrijeme karantene, a ondje ga je dočekao popriličan režim — izloženost suzavcu bez gas maske, marš od 30 kilometara s puškom u ruci (teškom 10 kilograma) i torbom na leđima (teškom 25 kilograma), vježbe pucanja, lekcije iz discipline, lekcije iz upravljanja oružjem i malo valjanja i puzanja po vojnim poligonima.

Son Heung-Min has completed his military training in South Korea. pic.twitter.com/FGMDaDvIz2 — ESPN FC (@ESPNFC) May 8, 2020

Ipak, Sonny je, čini se, sve to fantastično odradio i primio nagradu za jednog od pet najboljih ročnika u klasi od ukupno 157 mladića. Njegova promocija pratila je protokol socijalnog distanciranja, no, kako se piše, to svejedno nije spriječilo nekolicinu fanova od okupljanja pred vojnim kampom. Navodi se i kako je Son postigao perfektan skor u pucanju.

Tottenhamov napadač je, podsjetimo, izbjegao obavezno služenje vojnog roka u trajanju od 21 mjeseca nakon što je Južna Koreja na Azijskim igrama 2018. godine osvojila zlato. Odnosno, time mu se otvorila druga opcija — tri tjedna vojne obuke, ali i 544 sata dobrotvornog rada kojeg će morati obaviti do početka 2023. godine.

Uskoro se vraća u London pa će to još malo pričekati, no u Englesku će doći čvršći, spremniji, odlučniji i — ubojitiji…