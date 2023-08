Volim miris pobjede ujutro: Nizozemke isprašile Vijetnam sa sedam golova i osvojile grupu

Lavice su već u prvom poluvremenu odradile sve što su trebale; Nizozemska je na predah otišla s pet pogodaka prednosti, a sve su golove zabile različite igračice. Prvo je u Lieke Martens otvorila račun Vijetnamki u osmoj minuti, a onda su zabijale Katja Snoeijs, Esmee Brugts, Jill Roord i Danielle van de Donk.

Martens je otvarajućim pogotkom postala najbolja nizozemska golgeterica u povijesti Mundijala pa je tako s četiri postignuta gola prestigla legendarnu Vivianne Miedemu koja se zaustavila na tri, a i jedina je igračica koja je zabila za Lavice na tri različite svjetske smotre. Također, valja spomenuti da je u drugom poluvremenu zaigrala Wieke Kaptein koja se, sa 17 godina i 337 dana, može pohvaliti da je najmlađa igračica svoje reprezentacije koja je nastupila na SP-u.

5 – @oranjevrouwen had five different goalscorers in the first half v Vietnam, it is the first time since 1999 (USA v Nigeria, also 5) that a team has five different goalscorers in the first half of a WWC match. Polyvalence. pic.twitter.com/orZrCmSNVD

