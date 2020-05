Volite nogometnu analitiku? E pa bivši Realovac Granero sada pomoću nje spašava živote

Iako se nogomet u Španjolskoj, naravno, ne igra, Esteban Granero, 32-godišnji veznjak koji danas igra za drugoligaša Marbellu, ima pune ruke i noge posla.

Granero, svojevremeno prvak Španjolske s Real Madridom, igrao je još i za Queens Park Rangerse, Real Sociedad i Espanyol. Prije pet godina, međutim, s dvojicom partnera osnovao je kompaniju koja se u analizi nogometne statistike oslanja na koncepte umjetne inteligencije.

Ime kompanije je Olocip i resursi kompanije trenutno su na raspolaganju španjolskom zdravstvenom sustavu — besplatno.

Esteban Granero is leading an artificial intelligence company which has turned its attention from football analysis to reducing the coronavirus' impact https://t.co/BaJwiRxFBc

— MailOnline Sport (@MailSport) April 24, 2020