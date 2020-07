Vožnja na kiši je umijeće: uživajte u Sebovom najbržem krugu s potopljenog Hungaroringa

Jedan bod i jedan sudar (s momčadskim kolegom, da stvari budu gore) u prve dvije utrke ne predstavljaju početak sezone kakvu je zamišljao…

Pogotovo kada se podsjetimo da će 2020. biti posljednja godina u kojoj će Sebastian Vettel voziti za Ferrari.

Međutim, SF1000 je jako problematičan bolid; nedostaje mu brzine na ravninama nakon što je FIA kastrirala Ferrarijev turbo-motor, a aerodinamički je on nasljednik lanjskog SF19, čija je low drag filozofija značila da je i lani zaostajao za Mercedesovim W10 i Red Bullovim RB19 bolidima u brzim i sporim zavojima.

Mastering the tricky conditions ✨

Ride onboard with Sebastian Vettel as he tops FP2's timing charts ⏱👏#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/zBaekt55jb

— Formula 1 (@F1) July 17, 2020