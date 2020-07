Vraća se Formula 1: sezona je kasnila točno 113 dana, ali sad je sve spremno za start

Točno 113 dana kasnije nego što se očekivalo, Velikom nagradom Austrije na stazi u Spielbergu 5. srpnja počinje nova sezona Formule 1, koja je sredinom ožujka prekinuta zbog pandemije koronavirusa.

Umjesto u Melbourneu 15. ožujka, sezona kreće u Austriji gotovo četiri mjeseca kasnije. Na stazi u Spielbergu neće biti navijača, a utrka će se održati uz stroge zdravstvene i sigurnosne mjere. Neće biti druženja na stazi i izvan nje, a vozači će novinarske konferencije održati putem video linka.

Na Red Bull Ringu vozit će se i druga utrka sezone (12. srpnja), a za sada su potvrđene i utrke u Mađarskoj (19. srpnja), Velikoj Britaniji (2. i 9. kolovoza), Španjolskoj (16. kolovoza), Belgiji (30. kolovoza) i Italiji (6. rujna).

Šef F1 Chase Carey najavio je prije nekog vremena kako se nada da će se u ovoj sezoni održati najmanje 16 utrka, međutim, s obzirom na otkaze i nedostatak podataka o daljnjem rasporedu nakon 6. rujna, cilj američkih vlasnika elitne trkačke serije čini se optimističnim.

Titulu brani Britanac Lewis Hamilton, a vozač Mercedesa pokušat će osvojiti sedmi naslov svjetskog prvaka čime bi se izjednačio s rekorderom Michaelom Schumacherom, koji je u prosincu 2013. teško stradao na skijanju u Francuskoj i njegovo zdravstveno stanje je već godinama obavijeno velom tajne.

“Pripremamo se na najbolji mogući način za ono što će biti najteža sezona koju su imali i Formuli 1”, rekao je Hamilton kojem će glavni konkurenti u pokušaju da njega i Mercedes zaustave u osvajanju novog naslova, biti Ferrari i Red Bull.

Četverostruki svjetski prvak Nijemac Sebastian Vettel na koncu ove sezone napušta Ferrari i želi otići kao pobjednik, a stručnjaci u krug kandidata za naslov guraju i Nizozemca Maxa Verstappena, prvog pilota Red Bulla.

“Čekali smo prilično dugo i to se već odavno počelo osjećati. Austrija je mjesto koje mi se sviđa i i dobro je znati da se konačno možemo vratiti”, rekao je Vettel.

