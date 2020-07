Vraća se u Španjolsku: Manuel Pellegrini od sljedeće sezone preuzima Betis

Nakon Engleske, iskusna čileanska lija vraća se na španjolske nogometne terene…

Manuel Pellegrini novi je Betisov trener, potvrdio je danas klub iz Seville. Odnosno, 66-godišnji strateg to će postati kada aktualna sezona završi, a potpisao je ugovor koji traje do ljeta 2023. godine…

Prekaljeni južnoamerički stručnjak u karijeri je vodio sam niz klubova, prvo na rodnom kontinentu pa u Europi. Nakon uspjeha s Universidad Católicom, Quitom, San Lorenzom i River Plateom, 2004. godine preuzeo je Villarreal s kojim je prvo osvojio Intertoto kup, potom izborio Ligu prvaka, a onda u sezoni 2005./06. igrao polufinale tog natjecanja. Nakon pet godina u Žutoj podmornici zapeo je za oko Realu iz Madrida s kojim nije uspio osvojiti naslov unatoč tome što je osvojio 96 bodova, ali zato je u sljedećoj avanturi ponovno izborio Ligu prvaka s dotadašnjim autsajderom; ovaj put bila je riječ o (tada bogatoj) Málagi gdje je proveo tri godine. O onom slavnom ispadanju od Borussije Dortmund u četvrtfinalu sve znamo…

