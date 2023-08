Vraćam ti se Azijo mati: Katar neće postati sjevernoamerički prvak, Panama ga isprašila 4-0

Tako je izborio četvrtfinale s Panamom, reprezentacijom koja je za jedno mjesto bolje plasirana od njega, ali nije se proslavio. Katar je sinoć izgubio 4-0 i sada se polako može uputiti kući; Panamci su poveli u 19. minuti preko Yoela Bárcenasa i taj je rezultat ostao do predaha, ali u nastavku smo vidjeli pravi show Ismaela Díaza koji je postigao hat-trick.

Qatar 🇶🇦 should just quit soccer, like forever. pic.twitter.com/6POV8WyHoL

— Tactical Manager (@ManagerTactical) July 9, 2023