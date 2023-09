Vragovi padaju k’o muhe: United ostao bez Wan-Bissake, Ten Hagu su nedostupna 10-orica igrača

Od ranije mu je nedostupan sam niz igrača, a sada je saznao da je ostao i bez Aarona Wan-Bissake. Naime, pouzdani engleski bek ozlijedio je zadnju ložu pa će zbog toga morati izbivati dva mjeseca čime je samo produljio popis igrača na koje Ten Hag ne može ili ne želi računati.

Manchester United confirm Aaron Wan-Bissaka will miss ‘several weeks’ through injury.

At least 10 players are now unavailable for selection ​​😬 pic.twitter.com/GF0Df1WQTh

— B/R Football (@brfootball) September 18, 2023