Vratila se Liga prvaka: Manchester City je izbacio Real Madrid, a ispao je i Juventus

Gotovo pet mjeseci nakon što je pandemija koronavirusa zaustavila Ligu prvaka u fazi osmine finala natjecanja, napokon smo dočekali nove utakmice prestižnog klupskog europskog natjecanja. Zajedno s početkom nastavka sezone stigao je i kraj za neke velikane pa tako mjesto među posljednjih osam nisu pronašli Real Madrid i Juventus. Preciznije, dalje idu momčadi koje ih ostavljaju u tuzi, Manchester City (dvaput po 2-1 protiv Reala) i Lyon (1-0 i večeras 1-2) pred kojima je međusobni četvrtfinalni ogled.

Real Madrid je zaustavljen na Etihadu na koji je Manchester City donio 2-1 sa Santiago Bernabéua iz utakmice koja je odigrana krajem veljače. Ubrzo je Guardiolina momčad tu prednost i povećala premda se za postignut gol ne mogu isticati neke velike taktičke mudrosti sjajnog katalonskog trenera već rijetko viđena glupost Realove obrane.

Zinedine Zidane has been eliminated from the Champions League for the first time in his managerial career. 🥚💥 pic.twitter.com/CChsJxmFUJ — Squawka Football (@Squawka) August 7, 2020

Igrala se 9. minuta susreta kad je posljednji red gostujućeg tima krenuo u dodavanja s lijeve na desnu stranu, uključivši u više navrata u sve i svog vratara Thibauta Courtoisa. Istina, mogao je on to riješiti i na drugačiji način nego upošljavanjem sebi bliskih igrača, no nije, a pogrešku je City dočekao obrušivši se na Raphaëla Varanea. Gabriel Jesus odradio je teži dio posla, uzeo loptu i proslijedio je do Raheema Sterlinga koji nije imao problema pri postizanju svog ukupno 20. gola u natjecanju i jubilarnog 100. gola za klub.

Zanimljivu utakmicu s dosta šansi zanimljivijom je učinio Karim Benzema u 28. minuti. Svojim petim golom u posljednjih šest utakmica nokaut faze Lige prvaka unio je dodatnu živost u sraz i dao nadu trinaesterostrukom europskom prvaku. Pokazat će se nešto kasnije, nije bilo dovoljno.

Gabriel Jesus se u 68. iz asistenta prometnuo u strijelca i junaka susreta, a Varane definitivno u njegova tragičara nakon što je prvo promašio loptu, a onda je glavom vraćao Courtoisu. Presjekao ju je Jesus za gol vrijedan prolaska među osam najboljih.

2 – Raphael Varane is the first Real Madrid player to commit two errors leading to goal in a single #UCL game since at least 2007/2008 season. Lethal@ChampionsLeague pic.twitter.com/eDcxCU30Fv — OptaJose (@OptaJose) August 7, 2020

Igrat će ondje i Lyon nakon što je razoružao Juventus kojem su trebala tri gola da bi nadoknadio 0-1 iz prve utakmice, a onda i uvodnu prednost gostujuće momčadi. Stigao je Lyon do nje nakon što je s bijele točke precizan u 12. minuti bio Memphis Depay. Ugurao se Nizozemac tako u društvo još sedmorice koji su bili strijelci na šest uzastopnih utakmica u Ligi prvaka, no ubrzo i sam gotovo krenuo stazom od junaka do tragičara.

Nakon što je realizirao jednaesterac, uspio ga je i skriviti.

Cristiano Ronaldo nema problema s njihovim izvođenjima pa smo uskoro gledali njegov 36. gol za Juventus u ovoj sezoni. Što se Lige prvaka tiče, u njoj odavno privatizira mnoge rekorde, a sad ima i novi. Naime, dvostruki strijelac ove utakmice, zabio je i 37., a to je rekord kluba u sezoni, jedini je igrač koji je postigao minimalno deset golova za tri različite momčadi u Ligi prvaka.

20 – Juventus forward Cristiano Ronaldo has scored 20 goals in his last 13 home Champions League knockout matches. In total, he has scored 67 goals in the knock-out stages of the competition, 21 more than any other player (Messi, 46). Relentless. #UCL pic.twitter.com/ImdIUXNWXc — OptaJoe (@OptaJoe) August 7, 2020

Dvoznamenkastu broju za Juventus tek je dostigao, za Manchester United je poentirao 15 puta, a za Real Madrid nevjerojatnih 105. Brojke, ipak, ove sezone više neće podizati i danas se ničemu neće veseliti budući da je po prvi put od 2009./10. zastao pred četvrtfinalem.

Istina, Juventus je slavio 2-1, no nedovoljno je to bilo za korak dalje u natjecanju. Taj korak napravio je Lyon.