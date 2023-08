Vratite nam Sonicse: Adam Silver priznaje da bi uskoro moglo doći do ekspanzije NBA lige

Podsjećamo, najbrojnija glavna profesionalna liga u SAD-u trenutno su NFL i NHL s 32 ekipe, MLB i NBA su na 30, a od ostalih liga vrijednih spominjanja tu je MLS koji je trenutno na 29 ekipa i također mu je cilj dovući se do 32 u godinama koje dolaze.

NBA se već dugo ne miče s mjesta po tom pitanju, iako interesa svakako ima. Priznao je to i povjerenik lige Adam Silver u ponedjeljak u Las Vegasu:

“Okrenut ćemo se proširenju kada dovršimo ugovore s medijskim kućama”, kazao je za The Athletic. “To još nije sigurna stvar, ali i ranije sam rekao da je prirodno da organizacije rastu kroz određeno vrijeme.”

It's been 15 years since the Supersonics have played in Seattle. 🤯

Is it time to bring back the Sonics? 🤔 pic.twitter.com/KZFSr7l56I

— theScore (@theScore) July 2, 2023