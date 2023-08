Vrhovni djedica: Gregg Popovich ima 74 godine, no potpisao je petogodišnji ugovor sa Spursima

Coach Pop, koji ima 74 godine, potpisao je novi, petogodišnji ugovor s teksaškom franšizom čime bi se njegov rad na mjestu glavnog trenera te momčadi trebao produljiti na 32 godine do trenutka kada istekne. Vijest je prenio, normalno, ESPN-ov Adrian Wojnarowski, a ugovor bi Popovichu trebao osigurati dodatnih 80 milijuna dolara zarade.

Podsjećamo, Popovich trenutno također obnaša dužnost predsjednika košarkaških operacija u San Antoniju, a ovaj mu ugovor omogućuje cjelokupnu zaradu čak i ako se ne zadrži u momčadi do njegova isteka. Ako vas treba podsjećati, Pop je preuzeo Spurse 1996., prvo kao privremeni trener, a ono što je ostvario nije mogao predvidjeti nitko. Franšiza je godinu kasnije draftala Tima Duncana, osvojila pet naslova prvaka i 22 sezone zaredom ušla u doigravanje.

